Комплекс для роботизации любых танков и БТР "Прометей" готовят к испытаниям

По результатам испытаний будет принято решение о дальнейшем применении и развитии "Прометея", сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Программно-аппаратный комплекс "Прометей", который позволяет превратить любой БМП, БТР или танк в дистанционно управляемую роботизированную машину, готовится к финальным испытаниям. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2023".

Там отметили, что первой роботизированной машиной холдинга стала БМП-3 с боевым модулем "Синица", разработанная Курганмашзаводом и "ВНИИ "Сигнал" (оба предприятия входят в "Высокоточные комплексы"). Машина была впервые представлена в 2022 году на форуме "Армия-2022", а в ходе динамического показа она успешно прошла испытания с проведением реальной стрельбы.

"Следующим шагом развития этого проекта стало создание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Прометей". В настоящее время идет подготовка изделия перед финальными испытаниями в различных условиях, по результатам которых будет принято решение о дальнейшем применении и развитии ПАК "Прометей", - сказали в холдинге.

О создании комплекса "Прометея" в интервью ТАСС впервые сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев. По словам Оздоева, с помощью комплекса можно превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную: БМП, БТР или танк. Управление обеспечивается с помощью дистанционного пульта, при этом штатные места членов экипажа сохраняются, а доработка машин требуется незначительная.

Сейчас проект развивается в сторону повышения автономности: боевая машина сможет без участия оператора двигаться по заданным координатам с выходом в необходимую точку, автономно определять лучший маршрут, обходить препятствия, оперативно обрабатывать информацию с помощью технического зрения, рассказал Оздоев. "Если совместить "Прометей" с перспективными системами управления огнем, получится настоящий "терминатор", - подчеркнул представитель госкорпорации.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.