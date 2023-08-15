В Рособоронэкспорте заявили о заинтересованности стран Африки в дронах и системах РЭБ

Как уточнили в компании, предметом внимания представителей африканских стран также стала российская гражданская продукция

ПАРКТ "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Страны Африки демонстрируют большой интерес к российским беспилотникам и стрелковому оружию, средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также элементам системы "Безопасный город". Об этом сообщил ТАСС глава Рособоронэкспорта Александр Михеев в ходе форума "Армия-2023".

Он отметил, что в ходе саммита Россия - Африка Рособоронэкспорт презентовал партнерам из 30 стран широкую линейку средств обеспечения безопасности, в том числе решения по противодействию терроризму, организованной преступности, киберугрозам, защите конституционного строя и общественного порядка, охране границ и важных объектов.

"Мы увидели значительный интерес к российским беспилотникам и стрелковому оружию, средствам РЭБ и индивидуальной бронезащиты, нелетального воздействия, обнаружения запрещенных веществ и элементам системы "Безопасный город", средствам обеспечения информационной безопасности. <…> В качестве нового решения представили систему мониторинга и охраны прибрежной зоны - актуальную для островных и имеющих выход в море стран Африки", - сказал Михеев.

По его словам, предметом внимания представителей африканских стран также стала российская гражданская продукция, в том числе бульдозеры, автоцистерны, пожарные автомобили, сервисные центры для обслуживания автомобильной техники.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.