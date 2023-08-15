Россия намерена углублять сотрудничество со странами Африки по линии ВТС

Как сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, оно будет способствовать формированию устойчивого многополярного мира

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Сотрудничество России и стран Африки по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) имеет хорошие предпосылки для углубления, оно будет способствовать формированию устойчивого многополярного мира. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на форуме "Армия-2023".

"Оценивая результаты и перспективы ВТС со странами Африки, можно сказать, что имеется хороший задел для интенсификации сотрудничества со странами региона, имеющего для России стратегическую важность с точки зрения формирования устойчивого многополярного мира", - сказал он.

По словам Шугаева, саммит Россия - Африка стал хорошей площадкой для обсуждения различных инициатив, а также выстраивания прагматичных отношений между РФ и государствами Африки.

"В ходе состоявшихся переговоров, естественно, затрагивались и вопросы ВТС, но раскрывать их суть и информацию о достигнутых договоренностях пока преждевременно. Вместе с тем очевидно, что достигнутый на саммите уровень доверия будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия Российской Федерации с африканскими государствами в различных сферах, в том числе в военно-технической", - отметил он.

Как заявил глава ФСВТС, взаимодействие со странами Африки занимает одно из ведущих мест в области военно-технического сотрудничества. Межправительственные соглашения о ВТС подписаны с 43 государствами Африки. "Мы отмечаем, что в целом сотрудничество со странами Африки развивается стабильно динамично, на них ежегодно приходится значительная доля оружейного экспорта России. Текущий портфель заказов стран Африки составляет около 20%". - уточнил он.

Шугаев подчеркнул, что высокие тактико-технические характеристики российской продукции военного назначения, хорошо зарекомендовавшей себя при эксплуатации в сложных климатических условиях, позволяют России занимать одни из лидирующих позиций на рынках вооружений Африканского континента.