15 августа, 07:23,
обновлено 15 августа, 07:56
Московская конференция по безопасности

Шойгу: поражение украинских неофашистов послужит импульсом к антиколониальному движению

© ТАСС/ Ruptly

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит мощным импульсом к антиколониальному движению во всем мире, как это было во время разгрома Красной армией фашизма в Европе. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Как в прошлом веке разгром Красной армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму", - сказал он.

Шойгу отметил, что сегодня России противостоят не Вооруженные силы Украины (ВСУ), а весь коллективный Запад. Причем к нему в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнул министр. 

Теги:
Московская конференция по безопасности
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация