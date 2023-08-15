Шойгу: поражение украинских неофашистов послужит импульсом к антиколониальному движению

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит мощным импульсом к антиколониальному движению во всем мире, как это было во время разгрома Красной армией фашизма в Европе. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Как в прошлом веке разгром Красной армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму", - сказал он.

Шойгу отметил, что сегодня России противостоят не Вооруженные силы Украины (ВСУ), а весь коллективный Запад. Причем к нему в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнул министр.