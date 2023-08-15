Шойгу: на фоне СВО повысилась роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мире

На Московской конференции неоднократно обсуждались вопросы становления многополярного мироустройства, формирования механизмов сотрудничества и доверия между оборонными ведомствами, отметил министр обороны РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе повысилась, поскольку российская спецоперация на Украине снизила возможности коллективного Запада по навязыванию своих интересов в различных регионах мира. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что на Московской конференции неоднократно обсуждались вопросы становления многополярного мироустройства, формирования механизмов сотрудничества и доверия между оборонными ведомствами. Причем большинство из ранее прозвучавших прогнозов сбылось.

"Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. Его возможности по навязыванию своих интересов в различных регионах мира существенно сократились. Происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств", - сказал Шойгу.