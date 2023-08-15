15 августа, 07:23

Шойгу: на фоне СВО повысилась роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мире

© ТАСС/ Ruptly

На Московской конференции неоднократно обсуждались вопросы становления многополярного мироустройства, формирования механизмов сотрудничества и доверия между оборонными ведомствами, отметил министр обороны РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе повысилась, поскольку российская спецоперация на Украине снизила возможности коллективного Запада по навязыванию своих интересов в различных регионах мира. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

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Он отметил, что на Московской конференции неоднократно обсуждались вопросы становления многополярного мироустройства, формирования механизмов сотрудничества и доверия между оборонными ведомствами. Причем большинство из ранее прозвучавших прогнозов сбылось.

"Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. Его возможности по навязыванию своих интересов в различных регионах мира существенно сократились. Происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств", - сказал Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияМосковская конференция по безопасностиВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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