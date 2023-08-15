Шойгу: методы управления войсками НАТО не могут обеспечить превосходство на поле боя

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Российские войска за время спецоперации развенчали мифы о превосходстве западной военной техники и методов НАТО по планированию операций, которые не могут обеспечить превосходства на поле боя. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"В ходе специальной военной операции российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", - сказал он.