Потери в расчет не берутся, отметил глава Минобороны России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Запад с помощью Украины отрабатывает различные варианты ведения военных действий, при этом украинские потери в расчет не берутся. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, а режим [президента Украины Владимира] Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу. При этом уровень потерь среди украинских военнослужащих зарубежные советники в расчет не принимают", - сказал Шойгу.

