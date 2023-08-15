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обновлено 15 августа, 07:30
Московская конференция по безопасности

Шойгу: Запад на Украине отрабатывает различные варианты ведения военных действий

Потери в расчет не берутся, отметил глава Минобороны России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Запад с помощью Украины отрабатывает различные варианты ведения военных действий, при этом украинские потери в расчет не берутся. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, а режим [президента Украины Владимира] Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу. При этом уровень потерь среди украинских военнослужащих зарубежные советники в расчет не принимают", - сказал Шойгу.
  

Теги:
Московская конференция по безопасности
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