Шойгу заявил, что российские военные проявляют профессионализм и мужество на поле боя

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество независимо от того, добровольцы это, контрактники или мобилизованные. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество, причем вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны в ходе частичной мобилизации или вступили в добровольческие формирования", - сказал Шойгу.

От имени участников конференции он поблагодарил российских военных, участвующих в специальной военной операции. "Искреннее спасибо за ваш ратный труд во благо Отечества", - сказал министр.