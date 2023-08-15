Шойгу заявил, что ВСУ использует мирное население как живой щит для прикрытия войск

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Украинские военные используют гражданские объекты для укрытия войск и техники, мирное население служит живым щитом для прикрытия войск. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности

"Отдельно остановлюсь на вопросах соблюдения международных гуманитарных норм в ходе боевых действий. С первых дней конфликта украинские власти широко используют гражданские объекты для укрытия войск и боевой техники. Школы переоборудуются в казармы, в жилых районах размещаются укрепрайоны и позиции тяжелой техники. При этом мирное население не эвакуируется и служит живым щитом для прикрытия войск. Характерный пример - создание Зеленским "фортеции Бахмут" привело к значительным масштабам разрушений в городе", - заявил Шойгу.

По его словам, усиливаются обстрелы ВСУ мирных кварталов в Донецке и других неподконтрольных Киеву населенных пунктах, а также приграничных российских областей.