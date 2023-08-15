Шойгу заявил, что вокруг ЗАЭС складывается тревожная обстановка

Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу, считает глава Минобороны РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Вокруг Запорожской атомной электростанции складывается тревожная обстановка, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут спровоцировать ядерную катастрофу. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности

"Тревожная обстановка складывается вокруг Запорожской атомной электростанции. Киев подвергает ее регулярным обстрелам из тяжелых видов вооружения. Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу", - заявил Шойгу.

По его словам, Россия фиксирует и ежедневно передает информацию об инцидентах в структуры ООН и Международный комитет Красного Креста. "Реакции, к сожалению, нет. Зачастую международные чиновники заявляют о якобы отсутствии у них какой-либо информации о несоблюдении Украиной гуманитарного права", - сказал министр обороны РФ.