ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Киевский режим проявил особый цинизм при реализации черноморской зерновой инициативы, используя ее для прикрытия от ракетных ударов со стороны России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах были созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт. Более того, вблизи зернохранилищ было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что данные факты были известны западным партнерам Украины, однако не учитывались при рассмотрении в ООН вопроса о продлении или прекращении зерновой сделки.