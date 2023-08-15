Шойгу заявил, что Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов в связи с нарушением норм международного гуманитарного права со стороны киевского режима. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", - заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что данная гуманитарная проблема связана с решением США о поставке Киеву кассетных боеприпасов. "Последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - сказал Шойгу.