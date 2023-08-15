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обновлено 15 августа, 07:43
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов

© ТАСС/ Ruptly

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов в связи с нарушением норм международного гуманитарного права со стороны киевского режима. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

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"Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", - заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что данная гуманитарная проблема связана с решением США о поставке Киеву кассетных боеприпасов. "Последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - сказал Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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