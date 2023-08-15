Шойгу назвал освобождение военных РФ из украинского плена одной из приоритетных задач СВО

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Освобождение российских военнослужащих из украинского плена - это одна из главных гуманитарных задач спецоперации на Украине. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции - освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что эта работа сложна и деликатна, учитывая недоговороспособность украинских властей. "Продолжим предпринимать шаги для возвращения наших солдат", - добавил Шойгу.