Шойгу: Запад провоцирует локальные конфликты в мире для сохранения контроля над ресурсами

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Запад во всем мире провоцирует локальные конфликты для сохранения контроля над ресурсами и продвижения собственных правил жизни. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире. Цель такой политики - ослабить конкурентов, сохранить контроль над ресурсами, продвигать собственные правила жизни, противодействовать консолидации несогласных", - сказал он.

