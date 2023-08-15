15 августа, 07:33,
обновлено 15 августа, 07:34
Московская конференция по безопасности

Шойгу: Запад провоцирует локальные конфликты в мире для сохранения контроля над ресурсами

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Запад во всем мире провоцирует локальные конфликты для сохранения контроля над ресурсами и продвижения собственных правил жизни. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире. Цель такой политики - ослабить конкурентов, сохранить контроль над ресурсами, продвигать собственные правила жизни, противодействовать консолидации несогласных", - сказал он.
  

Теги:
Московская конференция по безопасности
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