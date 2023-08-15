МО РФ намерено взаимодействовать с выступающими за независимые центры силы странами

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Минобороны России намерено наращивать всестороннее взаимодействие со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Минобороны России намерено наращивать всестороннее взаимодействие как с традиционными партнерами, так и со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире", - сказал он.