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обновлено 15 августа, 07:51

МО РФ намерено взаимодействовать с выступающими за независимые центры силы странами

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Минобороны России намерено наращивать всестороннее взаимодействие со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Минобороны России намерено наращивать всестороннее взаимодействие как с традиционными партнерами, так и со всеми, кто выступает за формирование независимых центров силы в многополярном мире", - сказал он. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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