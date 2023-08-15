Шойгу: Запад может продолжить провоцировать конфликты на Ближнем Востоке

По мнению главы Минобороны РФ, нужно принимать упреждающие меры

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Коллективный Запад может продолжить провоцировать конфликты на Ближнем Востоке, нужно принимать упреждающие меры. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Позитивно складывается ситуация на Ближнем Востоке. Возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств стало мощным стабилизирующим фактором для всего региона. Последствия данного решения носят стратегический характер. С нормализацией саудовско-иранских отношений в регионе постепенно создается независимая система безопасности. Однако есть высокая вероятность того, что коллективный Запад продолжит провоцировать конфликты в регионе. Потенциальных горячих точек здесь предостаточно. К такому негативному развитию событий необходимо готовиться, принимать упреждающие меры, в том числе в сфере военной самодостаточности", - сказал он.