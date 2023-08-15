Шойгу заявил, что Латинская Америка формирует новый полюс силы в современном мире

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Латинская Америка отстаивает право на независимое развитие, здесь формируется имеющий все большее значение в современном мире полюс силы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Латинская Америка сегодня показывает пример отстаивания прав на независимое развитие народов. Формирующийся здесь полюс силы приобретает все большее значение в современном мире", - сказал он.

Глава Минобороны РФ отметил, что развивающиеся многосторонние связи стран региона, активное сотрудничество с независимыми международными организациями открывают неплохие перспективы преодоления американской доктрины Монро, действие которой ограничивает независимость государств региона.