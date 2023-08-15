15 августа, 08:05
Московская конференция по безопасности

Шойгу: Россия поможет союзникам по ОДКБ в борьбе с терроризмом поставками вооружения

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Россия, как и прежде, будет помогать союзникам по ОДКБ в борьбе с терроризмом поставками вооружения. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Несмотря на сложную обстановку в Европе, борьба с терроризмом и помощь российским союзникам остается первостепенной задачей министерства обороны Российской Федерации. Такая поддержка, как и прежде, будет включать обучение кадров, совместные учения, подготовку войск, поставку вооружения и военной техники", - сказал он. 

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Московская конференция по безопасности
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