Шойгу: СМИ Европы пытаются дискредитировать систему безопасного мореплавания в Арктике

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Европейские СМИ пытаются дискредитировать создание системы безопасного мореплавания в Арктике, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Арктический регион играет все более весомую роль в обеспечении военной и экономической безопасности России. Исследование и освоение северных регионов имело приоритетное значение для российского государства на протяжении всей его истории. Повышенный военный интерес к российской Арктике стали проявлять внерегиональные государства", - сказал он.

По словам Шойгу, сейчас предпринимаются попытки внедрить некие новые правила, определяющие порядок прохода судов вблизи границ РФ. "Усиливается кампания в европейских средствах массовой информации, направленная на дискредитацию российских шагов по созданию системы безопасного мореплавания и мониторинга обстановки, а также обеспечению экологической устойчивости региона", - добавил он.