Шойгу: Россия расширит военное и военно-техническое взаимодействие с Африкой

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Страны Африки должны иметь современные вооруженные силы, Россия будет расширять взаимодействие со странами региона в области военного и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Мы убеждены, что страны Африки должны иметь современные вооруженные силы, обученные и хорошо оснащенные, способные самостоятельно реагировать на вызовы и угрозы собственной безопасности.

Минобороны России продолжит расширять взаимодействие со странами Африки в области военного и военно-технического сотрудничества", - сказал он.

