15 августа, 07:44,
обновлено 15 августа, 07:47
Московская конференция по безопасности

Шойгу: Россия расширит военное и военно-техническое взаимодействие с Африкой

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Страны Африки должны иметь современные вооруженные силы, Россия будет расширять взаимодействие со странами региона в области военного и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Мы убеждены, что страны Африки должны иметь современные вооруженные силы, обученные и хорошо оснащенные, способные самостоятельно реагировать на вызовы и угрозы собственной безопасности. 
 Минобороны России продолжит расширять взаимодействие со странами Африки в области военного и военно-технического сотрудничества", - сказал он.
  

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Московская конференция по безопасности
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