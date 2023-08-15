15 августа, 08:04
Московская конференция по безопасности

Шойгу: США стремятся обеспечить себе преимущество в военном противостоянии

Соединенные Штаты объявили Россию и Китай стратегическими противниками, отметил глава Минобороны РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. США объявили РФ и КНР стратегическими противниками, реальные шаги Вашингтона указывают на стремление обеспечить себе преимущество в военном противостоянии. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Опыт российско-американского взаимодействия показывает, что военные контакты имеют практический смысл только тогда, когда есть политическая воля к сотрудничеству. Сегодня Москва и Пекин объявлены США стратегическими противниками. Реальные шаги Пентагона указывают на стремление обеспечить себе преимущество в военном противостоянии", - сказал он. 

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Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссияКитайМосковская конференция по безопасности
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