Ростех модернизировал автоматизированную систему управления войсками "Акация-Э"

Усовершенствованный комплекс демонстрируется на форуме "Армия-2023" впервые

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" модернизировала экспортный образец автоматизированной системы управления (АСУ) "Акация-Э". Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, усовершенствованный комплекс демонстрируется на форуме "Армия-2023" впервые.

"Решение позволяет сократить цикл управления боевыми действиями группировки войск. Время доведения информации о воздушной обстановке до лиц, принимающих решения, и выдачи команд на ликвидацию целей снизилось в 3-4 раза по сравнению с предыдущими вариантами комплекса. <...> "Акация-Э" использует информацию, полученную от цифровых радиолокационных станций, и способна управлять большим количеством систем и средств ПВО напрямую, минуя сложную иерархическую систему подчиненных систем управления. АСУ позволяет отслеживать до 2 000 воздушных объектов, одновременно находящихся в воздухе, обеспечивая обновление информации в 3-10 секундном цикле", - сообщили там.

"Акация-Э" также может выявлять воздушные суда-нарушители, обеспечивать безопасность полетов военной авиации, собирать данные о состоянии и характере действий группировок войск противника, воздушной, наземной и надводной обстановке, состоянии аэродромной сети, а также метеорологической ситуации.

Комплекс разработан концерном "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха), обеспечивает автоматизированное управление войсками, средствами авиации и ПВО на оперативно-стратегическом, оперативно-тактическом и тактическом уровнях в условиях мирного и военного времени.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.