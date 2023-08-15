15 августа, 08:18
Московская конференция по безопасности

Шойгу заявил, что РФ и Африка будут сотрудничать в борьбе с неоколониализмом и терроризмом

Артем Геодакян/ ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Артем Геодакян/ ТАСС

Глава МО РФ отметил, что деятельность Запада на Африканском континенте в первую очередь направлена на сохранение возможности выкачивать природные ресурсы бывших колоний за счет поддержания конфликтных очагов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Противодействие неоколониализму и террористической угрозе является базовым элементом сотрудничества России и стран Африки. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Сегодня у нас есть возможность детально обсудить военные аспекты безопасности в Африке, определить и скорректировать приоритеты военного и военно-технического сотрудничества. Дискуссии, состоявшиеся в ходе саммита Россия - Африка укрепили нашу уверенность в том, что противодействие неоколониализму, наряду с противостоянием террористической угрозе, является базовым элементом сотрудничества", - сказал он.

Шойгу отметил, что деятельность Запада на Африканском континенте в первую очередь направлена на сохранение возможности выкачивать природные ресурсы бывших колоний за счет поддержания конфликтных очагов. Для этого используется множество антиправительственных и террористических группировок.

"Одновременно подводится база для обоснования военного присутствия бывших метрополий в рамках многонациональных миротворческих контингентов. Например, многолетняя работа в Африке миссий Европейского союза, проведение Францией операции "Бархан" так и не смогли снизить активность террористов. В итоге Евросоюз признал фиаско своих усилий", - заявил глава российского оборонного ведомства. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияМосковская конференция по безопасности
© Информационное агентство ТАСС
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