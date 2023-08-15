15 августа, 09:28
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ за полтора дня потеряли порядка 150 бойцов в сражении за Урожайное

В числе уничтоженной техники как советские, так и западные образцы, включая бронеавтомобили, БМП и прочее, сообщил советник врио главы республики Ян Гагин

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в боях за Урожайное более чем за сутки потеряли не менее 150 человек личного состава и несколько десятков единиц техники. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

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"Полтора суток жесточайшего противостояния закончились для противника потерями. По данным нашей разведки, в Урожайном и окрестностях брошены тела украинских военных, их там порядка 150. Единиц разбитой и сгоревшей военной техники тоже насчитывает как минимум несколько десятков", - сказал Гагин.

В числе уничтоженной техники как советские, так и западные образцы, включая бронеавтомобили, БМП и прочее. Он уточнил, что российские силы кратно нарастили удары по подразделениям противника из различных видов вооружения. Обстановка на этом участке фронта продолжает оставаться сложной. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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