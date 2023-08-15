Шойгу выступил на конференции по безопасности

Военный ресурс Киева и модернизация армии. Шойгу выступил на конференции по безопасности

Военный ресурс Украины "почти исчерпан", а специальная военная операция показала, что ничего "неуязвимого для российского оружия" сегодня на поле боя нет. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, история вновь отвела России роль "локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств", а поражение Киева станет "фактором противодействия современному неоколониализму". ТАСС собрал основные тезисы выступления Шойгу.

О специальной военной операции

"России противостоят не Вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона".

Иностранные советники "используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий" с применением западного оружия, не принимая в расчет потери: "Военный ресурс Украины почти исчерпан".

О западном оружии

Использование западного вооружения и "якобы передовых натовских методов" не может обеспечить превосходство в боевых действиях: "Ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет".

Российские военные "готовы делиться оценками слабых сторон западной техники" с партнерами.

О модернизации российской армии

"Для армии России специальная военная операция стала серьезным испытанием. В кратчайшие сроки приходится решать сложные организационные, технические и оперативные задачи".

Россия в сжатые сроки увеличила производство ракетно-артиллерийского вооружения, бронетехники и беспилотников. "Необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса".

О преступлениях Киева

Россия ежедневно передает в структуры ООН и Международный комитет Красного Креста информацию о нарушениях Украиной норм гуманитарного права: "Реакции, к сожалению, нет".

Киев регулярно обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, применяя тяжелые виды вооружения, что может спровоцировать ядерную катастрофу.

В рамках зерновой сделки Киев проявил "особый цинизм". Используя ее "в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России", он создал "в Одессе и других черноморских портах <...> существенные запасы вооружений и боеприпасов", а близ зернохранилищ развернул производство беспилотников, которыми атакует инфраструктурные объекты в Крыму.

США ранее называли применение кассетных боеприпасов военным преступлением, но сегодня "совершают это преступление на Украине". Россия по гуманитарным соображениям воздерживается от использования таких боеприпасов: "Однако это решение может быть пересмотрено".

О России как "локомотиве"

"Роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России": "Как и в прошлом веке разгром Красной армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму".

Запад провоцирует локальные конфликты во всем мире, нагнетает обстановку вокруг Тайваня, применяя методы, которые ранее использовались для "расшатывания ситуации вокруг Украины".

Москва намерена и далее укреплять военное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее взаимодействие с КНДР отвечает "коренным интересам" народов двух стран и "не создает угроз кому бы то ни было".

Россия также расширит военное и военно-техническое сотрудничество со странами Африки - они "должны иметь современные вооруженные силы, обученные и хорошо оснащенные, способные самостоятельно реагировать на вызовы и угрозы собственной безопасности".

О защите России и ее союзников