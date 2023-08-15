Шойгу отметил высокий уровень контактов Москвы и Пекина по военной линии

По словам министра обороны РФ, сотрудничество с Китаем идет как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах - в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс"

КУБИНКА /Московская область/. 15 августа. /ТАСС/. Россия и Китай поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне, проводят совместные учения на суше, море и в воздухе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Поддерживаем контакты на высоком уровне, активно ведется делегационный обмен, проводим совместные учения и тренировки - это показывают все мировые каналы и не только - о нашем совместном патрулировании как на суше, море, так и в воздухе", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны КНР Ли Шанфу на полях XI Московской конференции по международной безопасности во вторник.

Шойгу отметил, что сотрудничество с Китаем идет как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах - в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс".

Он также подчеркнул, что "Россия и Китай - стратегические партнеры, добрые соседи и верные друзья". "В ходе визита в Российскую Федерацию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в марте этого года лидеры наших стран подтвердили, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие достигли высшей точки развития за всю историю двусторонних отношений. Реализуем договоренности наших руководителей на практике", - сказал министр обороны РФ.

Шойгу поблагодарил коллегу за участие в XI Московской конференции по международной безопасности, отметив, что содержательное выступление Ли Шанфу на ее открытии и представленный анализ международной обстановки "заслуживают повышенного внимания".

Участие Китая в форуме "Армия"

Министр обороны РФ также подчеркнул, что Китай традиционно активно участвует в Международном военно-техническом форуме "Армия", который начал работу накануне, и что продукция КНР традиционно вызывает большой интерес специалистов. "Я вчера посетил вашу экспозицию, она широко представляет военно-промышленный комплекс Китая. Увидел много нового и перспективного", - сказал Шойгу.

По его словам, за время, прошедшее после предыдущей выставки, где также была широко представлена продукция китайской промышленности, "сделан большой, серьезный шаг". "Сегодня уже все компании, все страны, представленные на выставке, учитывают опыт последних событий, в том числе и событий в зоне специальной военной операции", - сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча будет способствовать углублению традиционно дружественных связей между министерствами обороны двух стран, послужит укреплению региональной и глобальной безопасности.

Шойгу также обратил внимание, что это уже третья в текущем году его встреча с министром обороны Китая. Министр обороны РФ лично поздравил коллегу с 96-й годовщиной образования Народно-освободительной армии Китая, которая отмечалась 1 августа, пожелав ему успехов в деле защиты Родины, укрепления обороноспособности, дальнейшей модернизации армии и флота.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК.

C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.