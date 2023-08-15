Комбат рассказал, что на соледарском направлении за ВСУ воюют в основном наемники

Украинцев там почти нет, отметил командир казачьего добровольческого диверсионно-разведывательного батальона "С.К.И.Ф." в составе бригады "Терек" Казачьего войска ДНР с позывным Ставр

СОЛЕДАР /ДНР/. 15 августа. /ТАСС/. Подразделения иностранных наемников, преимущественно из Польши, сражаются на стороне Вооруженных сил Украины на соледарском направлении, подразделений из украинцев почти нет. Об этом сообщил ТАСС командир казачьего добровольческого диверсионно-разведывательного батальона "С.К.И.Ф." в составе бригады "Терек" Казачьего войска ДНР с позывным Ставр.

"У нас соледарский участок фронта - почти 2 км. Напротив в основном поляки. Наши разведчики пробираются к врагу, слышат польскую речь, английскую. Украинцев мало, в основном поляки. Техника вся натовская, нашей почти нет. Очень много иностранного оружия - беспилотники, минометы английские, польские. Они переносные, легкие, приносят массу неприятностей - дальнобойное, точное оружие", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что позиции российской армии находятся в 300 метрах от противника. "Постоянно пытаются пройти, делают подкопы, пытаются подойти на бросок гранаты. Мы их видим, слышим, наносим огневое поражение", - отметил Ставр. По его словам, потери противника в живой силе измеряются сотнями. "Мы отвлекаем войска противника от других направлений. На нашем участке минимальные потери, мы стараемся соблюдать все меры безопасности, максимально осторожны", - добавил Ставр.

Как сообщил агентству один из офицеров батальона с позывным Варяг, противник часто использует запрещенные виды вооружения, в том числе кассетные боеприпасы. Тем не менее позиции РФ хорошо подготовлены и устроены по принципу "огневых мешков": даже если противнику удается занять какую-то точку, угроза быстро нейтрализуется. "Это вопрос 3-5 дней. Дальше их просто захлопнут и перемелют", - сказал он.