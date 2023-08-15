Шойгу уверен, что российское вооружение найдет применение в армии Вьетнама

По оценке главы Минобороны РФ, Вьетнам был и остается надежным союзником России, ключевым партнером в АТР

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу убежден, что разработки российской оборонной промышленности будут востребованы в Вооруженных силах Вьетнама.

"Убежден, что представленные на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" вооружение, военная техника и современные технологии привлекут внимание вьетнамской стороны, найдут практическую реализацию в национальных вооруженных силах", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам Фан Ван Зянгом на полях XI Московской конференции по международной безопасности.

По оценке Шойгу, Вьетнам был и остается надежным союзником России, ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взаимодействие с которым носит всеобъемлющий стратегический характер.

"Без сомнения, - отметил он, - российско-вьетнамское многоплановое сотрудничество отвечает коренным интересам наших государств. Это неоднократно отмечалось в ходе переговоров на самом высоком уровне".

Сегодняшняя встреча, по словам Шойгу, - "отличная возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки, которая придаст новый импульс развитию двустороннего взаимодействия в сфере обороны".

Он поблагодарил коллегу за личное участие в организуемых Минобороны России мероприятиях. "С большим интересом ждем вашего выступления на XI Московской конференции по международной безопасности", - сказал министр обороны РФ своему собеседнику.