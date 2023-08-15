Шойгу заявил об укреплении сотрудничества России и Монголии в военной сфере

Министр обороны России добавил, что "традиционно добрососедские российско-монгольские связи имеют многолетнюю историю"

КУБИНКА (Московская область), 15 августа. /ТАСС/. Российско-монгольское сотрудничество в военной сфере укрепляется, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Монголии Гурсэдийн Сайханбаяром на полях XI Московской конференции по международной безопасности.

"Как бы ни изменялась международная обстановка, курс на укрепление двустороннего взаимодействия остается неизменным", - подчеркнул он. "Уверен, что эта встреча послужит развитию отношений в оборонной сфере", - сказал Шойгу, отметив, что рад возможности обсудить "актуальные вопросы двустороннего военного взаимодействия".

Министр обороны России также поблагодарил коллегу за решение принять личное участие в ХI Московской конференции по международной безопасности и Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

За вековой период сотрудничества народы двух стран пережили многое, отметил Шойгу. "Плечом к плечу отстаивали независимость наших государств на полях сражений, в том числе и в битве против японских захватчиков на реке Халхин-Гол, 85-ю годовщину победы в которой мы отметим в следующем году", - сказал он, добавив, что "традиционно добрососедские российско-монгольские связи имеют многолетнюю историю".