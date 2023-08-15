"Высокоточные комплексы" на форуме "Армия" представили управляемые противотанковые ракеты

9М123М служит для ликвидации бронированных целей, современных и перспективных танков и другой бронетехники, а 9М123МФ предназначена для подавления огневых точек и укреплений, а также бронетанковой техники и живой силы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил на форуме "Армия-2023" управляемые противотанковые ракеты 9М123М и 9М123МФ. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Дочерний холдинг "Высокоточные комплексы" представил на форуме управляемые противотанковые ракеты 9М123М и 9М123МФ. Новейшую 9М123М прозвали "грозой брони", так как она способна поразить цель с толщиной бронирования до 1,1 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9М123М служит для ликвидации бронированных целей, современных и перспективных танков и другой бронетехники, а 9М123МФ предназначена для подавления огневых точек и укреплений, а также бронетанковой техники и живой силы.

В Ростехе добавили, что новыми боеприпасами может оснащаться вертолетная техника, в частности Ми-28НЭ.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.