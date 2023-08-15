Выставка трофейной техники из зоны СВО начала работу в парке "Патриот"

Минобороны представили в экспозиции технику, стоящую на вооружении ВСУ, в том числе поставляемую странами НАТО

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. В подмосковном парке "Патриот" открылась выставка трофейной техники, в том числе производства стран НАТО, захваченной в ходе специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Выставка трофейного вооружения и военной техники, стоящего на вооружении ВСУ, в том числе поставляемого западными странами, открыта в подмосковном парке "Патриот" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". Выставка открыта для делегаций и участников форума в составе организованных групп", - сообщили в ведомстве.

Особое внимание на выставке уделили технике производства США и других стран НАТО. "Вниманию гостей будет представлен сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR. Большую часть западной трофейной техники на выставке составляют британские боевые машины: бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ-105 Saxon. В описании к экспонатам указывается, где и при каких обстоятельствах они были захвачены", - уточнили в Минобороны.

В министерстве напомнили, что изначально экспозиция начала формироваться еще в августе 2022 года. За год она собрала более 870 образцов вооружения и военной техники, большая часть которой - вооружение и техника украинского ВПК, в частности модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, бронеавтомобили "Варта", "Казак", трофейная бронемашина украинских пограничников "Тритон", патрульные катера из порта освобожденного Мариуполя.

"Среди них - легкобронированный катер "Калкан-П" с бортовым номером BG-309, разработанный местным бывшим украинским заводом "Лиман" для нужд береговой охраны Украины. Этот экспонат в свое время применялся украинскими националистами для совершения провокаций в Керченском проливе и в территориальных водах России", - отметили в ведомстве.

Отдельно в крытом павильоне выставки представлена экспозиция "Альянс обетованный" о проводившейся в последние годы идеологической обработке украинской молодежи. "Здесь представлены школьные учебники, одежда с националистическими слоганами, своеобразное меню украинских баров и заведений общепита, символика запрещенного в России террористического батальона "Азов", - уточнили в Минобороны.