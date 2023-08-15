Шойгу отметил позитивную динамику сотрудничества России и Намибии в последние годы

Министр обороны РФ заявил, что российско-намибийские отношения основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Российско-намибийское сотрудничество в последние годы приобрело позитивную динамику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С удовлетворением отмечаем, что российско-намибийские отношения в последние годы приобрели позитивную динамику. Они основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны и по делам ветеранов Республики Намибия Франсом Капофи.

Сегодняшняя встреча, отметил Шойгу, - очередной шаг в развитии двусторонних военных связей. "Предлагаю обсудить актуальные направления взаимодействия оборонных ведомств России и Намибии", - сказал он, открывая встречу.

Характер сотрудничества между Россией и Намибией Шойгу охарактеризовал как "традиционно дружественный".

"Спасибо, что приняли наше приглашение, нашли время для визита в Россию и посещения Международного военно-технического форума "Армия-2023" и XI Московской конференции по международной безопасности", - сказал министр обороны РФ.