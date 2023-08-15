МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Противник потерял до 230 военных, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 230 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили до 230 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 пикапа, 6 автомобилей, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" производства США и "Акация", а также гаубица Д-20", - сказал он.

По словам Конашенкова, российские войска за сутки отразили на этом направлении 11 атак противника.