15 августа, 12:20,
обновлено 15 августа, 12:26
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о нанесении удара по предприятиям военной промышленности Украины

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские силы нанесли украинскому военно-промышленному комплексу значительный ущерб, отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России ночью нанесли сосредоточенный удар по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима", - заявил Конашенков.

По его словам, цель удара была достигнута. "Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация