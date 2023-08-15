МО РФ сообщило о нанесении удара по предприятиям военной промышленности Украины

Российские силы нанесли украинскому военно-промышленному комплексу значительный ущерб, отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России ночью нанесли сосредоточенный удар по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима", - заявил Конашенков.

По его словам, цель удара была достигнута. "Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб", - добавил он.