МО РФ сообщило об отражении на купянском направлении шести атак ВСУ

По данным ведомства, противник потерял до 100 военнослужащих

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили на купянском направлении шесть атак подразделений Вооруженных сил Украины, противник потерял до 100 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак", - сказал Конашенков.

По его словам, потери противника на этом направлении составили "до 100 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и "Гвоздика", 2 самоходные гаубицы на колесном шасси Zuzana-2 словацкого производства, орудие Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".