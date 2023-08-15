МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 80 военных

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на краснолиманском направлении до 80 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также гаубица Д-30", - сказал он.