МИФИ показал на "Армии" надежную голосовую подпись и защиту от видеопиратов

Программное обеспечение, созданное в МИФИ, поможет выявлять документы, подписанные недобровольно, повышать качество речи на записи и превращать изображения в звук и обратно

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Уникальные программные комплексы, разработанные в МИФИ, повысят защищенность передаваемой информации, а также позволят извлекать и обрабатывать тихие голоса из зашумленных записей. Об этом ТАСС рассказали в ядерном университете. Все три программных комплекса МИФИ представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

Комплекс "Речевая подпись для защиты документов от подделок и фальсификаций" позволяет создавать однозначную связь "текст-автор-подпись", полностью защищая подписываемый документ. Чтобы создать подпись, человек проговаривает вслух основные детали документа - сроки, суммы, обязанности сторон, или весь документ целиком, если необходимо. Затем голосовая подпись преобразуется в изображение, вставляется в конец документа и распознается с помощью ПО. В речевую подпись также можно включить другие биометрические данные спикера, измеренные с помощью умных часов - пульс, давление, температуру. Как подчеркнули в МИФИ, это нужно для последующей оценки психоэмоционального состояния человека: не подписал ли он документ в результате давления и запугивания.

Программный комплекс "Методы и алгоритмы спектральной инверсии. Генерация аудиосигналов с заданными свойствами" позволяет защищать изображения, передаваемые по открытым каналам связи. С помощью этого ПО "картинка" преобразуется в звуковой сигнал, а в точке приема этот сигнал можно будет дешифровать обратно в изображение. Технология, по словам авторов разработки, перспективна с точки зрения защиты авторских прав: к примеру, с ее помощью можно будет определить пиратскую копию фильма.

Еще один программный комплекс - "Цифровая шумоочистка искаженных фонограмм" - позволяет очищать зашумленный сигнал от сложных помех, то есть выделять на записи слабослышимый или перекрываемый голос. Существующие сегодня системы могут только убрать "слабые" голоса и выделить "сильный". В отличие от них, разработка МИФИ позволяет не только выделить именно слабый голос, но и улучшить его качества. Ученые разработали алгоритм восстановления гармонической структуры человеческой речи, работающий, если известны хотя бы некоторые гармоники речи. Например, по первым двум низким гармоникам, имеющим самую высокую интенсивность (они находятся в диапазоне от 20 до 1 кГц), можно с помощью этого ПО восстановить всю речь и придать ей естественность.