МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ в районе населенного пункта Работино

Потери противника на запорожском направлении составили свыше 200 военнослужащих, 5 танков, 6 боевых машин пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и 2 гаубицы "Мста-Б", отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Подразделения российской группировки войск за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, 5 танков, 6 боевых машин пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и 2 гаубицы "Мста-Б".