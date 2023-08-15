МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 200 военных

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 200 военных на южнодонецком направлении, а также гаубицу "Мста-Б" и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сказал он, говоря о ситуации на южнодонецком направлении.