Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG

Кроме того, средства ПВО за сутки уничтожили 25 украинских беспилотников, добавили в ведомстве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG в зоне спецоперации.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской Народной Республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области.

Всего, отметил Конашенков, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов и 246 вертолетов противника, 5 761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 315 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 246 единиц специальной военной автомобильной техники.