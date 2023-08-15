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обновлено 15 августа, 12:44
Военная операция на Украине

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG

Rept0n1x/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons
Крылатая ракета SCALP-EG (Storm Shadow)
© Rept0n1x/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

Кроме того, средства ПВО за сутки уничтожили 25 украинских беспилотников, добавили в ведомстве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ впервые сообщило о перехвате ракет большой дальности SCALP-EG в зоне спецоперации.

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"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской Народной Республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области.

Всего, отметил Конашенков, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов и 246 вертолетов противника, 5 761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 315 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 246 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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