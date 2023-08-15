15 августа, 12:26,
обновлено 15 августа, 12:35

МО РФ сообщило о поражении пункта управления системами РЭБ и ПВО ВСУ в районе Краматорска

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт управления системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 172 районах, - сказал он. - Кроме того, в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ".

Также, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ. 

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