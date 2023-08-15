15 августа, 12:31

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 35 бойцов и артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 35 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - сказал он. 

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