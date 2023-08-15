В Генштабе ВС РФ заявили, что обстановка в мире приобрела тенденцию к осложнениям

В ведомстве считают, что это обусловлено ужесточением "гегемонической политики" США и их союзников, которая нацелена на сохранение доминирования любыми средствами, в том числе стремлением добиться исключительного преимущества за счет военной мощи, санкций, угроз, вмешательств в региональные и внутригосударственные процессы

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Военно-политическая обстановка из-за США и их союзников приобрела тенденцию к осложнению. Об этом заявил начальник Главного управления (ГУ, ранее - Главное разведывательное управление, ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

"Военно-политическая обстановка в мире приобрела устойчивую тенденцию к осложнениям", - заявил Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, это обусловлено ужесточением "гегемонической политики" США и их союзников, которая нацелена на сохранение доминирования любыми средствами, в том числе стремлением добиться исключительного преимущества за счет военной мощи, санкций, угроз, вмешательств в региональные и внутригосударственные процессы. "В результате почти полностью разрушена система стратегической стабильности в мире", - подчеркнул Костюков.

США намеренно противопоставляют страны АТР России и Китаю, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ. По его словам, Вашингтон развернул в АТР крупнейшую группировку в 400 тыс. военных, до 1 тыс. самолетов, 130 кораблей. Однако, как заявил Костюков, Азиатско-Тихоокеанский регион, несмотря на проведение СВО, остается в фокусе военного внимания России.