МО РФ сообщило о пресечении действий украинской ДРГ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России пресекли на южнодонецком направлении деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений российской группировки войск "Восток" было нанесено комплексное огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.