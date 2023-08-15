Корабли Балтфлота отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки "противника"

В маневрах задействовали четыре противолодочных судна

КАЛИНИНГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Учения по поиску подводной лодки "противника", а также противодействию субмарине с применением корабельных комплексов противолодочного вооружения прошли на Балтийском флоте. В маневрах было задействовано четыре противолодочных корабля, сообщили в пресс-службе флота.

"В полигонах Балтийского моря корабельные противолодочные ударные группы в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Казанец", "Кабардино-Балкария", "Уренгой" и "Зеленодольск" отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением корабельных комплексов противолодочного вооружения", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что поиск условной подводной лодки осуществлялся при помощи гидроакустических станций и другого специального оборудования кораблей.

"В ходе учений экипажи МПК успешно справились с задачами по обнаружению и классификации подводных целей, поддержанию надежного контакта с ними и использованию противолодочного вооружения для их уничтожения", - отметили в пресс-службе.

В морских полигонах флота экипажи МПК также провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения противника с различных высот и направлений, выполнив практические стрельбы по мишеням средствами противовоздушной обороны кораблей, подчеркнули во флотской пресс-службе.