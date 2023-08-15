Белгородский губернатор передал звезду героя РФ семье погибшего в СВО капитана Астафьева

Он служил в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал Золотую Звезду Героя России семье капитана Дмитрия Астафьева, который погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом глава региона сообщил во вторник в своем Telegram-канале.

"Сегодня вместе с командующим Северным флотом адмиралом Александром Алексеевичем Моисеевым передали семье капитана Дмитрия Владимировича Астафьева, погибшего в ходе специальной военной операции, Золотую Звезду Героя Российской Федерации", - написал Гладков.

Капитан Дмитрий Астафьев принимал участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Под его командованием в мае 2023 года было уничтожено около 200 человек личного состава ВСУ и наемников, 7 танков, около 30 единиц легкобронированной техники, пикапов с установленными на них различными огневыми средствами, а также 4 орудия полевой артиллерии. "В стрелковом бою с 19 по 20 мая офицер лично уничтожил до восьми националистов, точными выстрелами из РПГ поразил две единицы легкобронированной техники противника", - проинформировал глава региона.

Ночью 20 мая при усиленной огневой поддержке ВСУ атаковали позиции роты капитана Астафьева. В ходе завязавшегося боя капитан Астафьев получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, продолжал руководить личным составом. "Офицер отдал приказ на перегруппировку сил и с целью выиграть время вызвал огонь артиллерии на себя, пулеметным огнем прикрывая отход подчиненного личного состава", - сообщил Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, семье капитана Астафьева окажут необходимую помощь. "Жители Белгородской области, все россияне никогда не забудут, какой ценой завоеван мир на нашей земле. Конечно, мы должны сделать так, чтобы память навсегда осталась в наших сердцах, в сердцах наших детей. Так, как сделали наши родители, воспитывая нас на примерах героев Великой Отечественной войны. Я убежден, что мы сделаем это", - добавил Гладков.