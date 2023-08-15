15 августа, 14:32
Московская конференция по безопасности

Замминистра обороны РФ провел переговоры с коллегой из Армении

Александр Фомин и Карен Брутян обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран, сообщили в Минобороны России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности провел встречу с заместителем министра обороны Армении Кареном Брутяном, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества Российской Федерации и Республики Армения, а также повседневной деятельности российской военной базы на территории Армении", - отметили в российском военном ведомстве. 

Теги:
АрменияРоссияФомин, Александр ВасильевичМосковская конференция по безопасности
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