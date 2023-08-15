В Белгородской области средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате падения фрагментов пробита кровля гаража в частном домовладении, а также поврежден легковой автомобиль

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Сегодня около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен", - отметили в ведомстве. Там уточнили, что в результате пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили воздушную цель в Шебекинском округе.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлете к городу. <...> В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль", - проинформировал глава региона.