МО РФ заявило о пресечении попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

Противник потерял до 50 боевиков, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Войска группировки "Центр" сорвали пять попыток атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях, противник потерял до 50 боевиков. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в Telegram-канале Минобороны РФ.

"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на сватовском и краснолиманском направлениях передовыми подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены пять попыток атак штурмовых групп механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили более 50 боевиков", - сказал он.

По словам Савчука, зенитными ракетными комплексами "Тор-М1" и "Оса-АКМ" сбиты четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Рубежное и Кременная. "В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 артиллерийских позиций противника", - добавил офицер.

Он также отметил, что авиацией группировки нанесено восемь ракетных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств боевиков в районах населенных пунктов Серебрянское лесничество, Червоная Диброва, Терны.