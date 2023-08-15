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Московская конференция по безопасности

Замглавы МО РФ обсудил с коллегой из Египта сотрудничество по линии военных ведомств

Александр Фомин и Халед Мегавер отметили важность российско-египетского партнерства для обеспечения региональной безопасности и стабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с заместителем министра обороны Египта по международному сотрудничеству генерал-майором Халедом Мегавером перспективы сотрудничества военных ведомств двух стран. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Встреча прошла в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.

"Стороны обсудили основные перспективные направления российско-египетского сотрудничества, включая проведение в 2023 году совместных мероприятий боевой подготовки. В ходе переговоров была отмечена важность российско-египетского партнерства для обеспечения региональной безопасности и стабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке", - сказали в российском военном ведомстве. 

Теги:
ЕгипетРоссияМосковская конференция по безопасности
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